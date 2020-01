Giornata per le vittime delle mafie, la nave di Libera Campania da Napoli a Palermo

Quest'anno, in occasione del 21 Marzo - XXV Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie - Libera Campania, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e la Fondazione Pol.I.S. sta organizzando una nave che partirà dal porto di Napoli il 20 marzo sera e tornerà da Palermo il 21 marzo sera, ad un costo particolarmente agevolato rispetto al resto d'Italia.



A Palermo, dunque, si organizzerà «un gran corteo nazionale a Palermo per ricordare le vittime innocenti e per riflettere insieme sullo stato della lotta alle mafie e alla corruzione. “Altro e Altrove” è lo slogan della manifestazione: “altro” impegno, perché le lotte che ciascuno di noi porta avanti non finiscono ma continuano con maggior vigore, e, in più, devono ricongiungersi per andare verso un “altrove” fatto di speranza, giustizia, uguaglianza, democrazia, un “altrove” in cui vengono messi al centro i bisogni e i desideri delle persone».



«Abbiamo a disposizione 1.890 posti così suddivisi: 1156 posti cabina dedicati alle scuole al costo di 55 euro per studente, inclusi di colazione all'andata e cena al ritorno», spiega il referente di Libera Antonio D'Amore.



Per informazioni sulle modalità di partecipazione è possibile telefonare al numero 0817968801, o via e-mail all'indirizzo campania@libera.it.



