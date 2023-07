Belle, la prima cagnolina in sala parto per supportare la sua padroncina autistica

Belle, due anni, è stata la prima cagnolina a cui è stato concesso il permesso di entrare nella sala parto del Milton Keynes Hospital nel Regno Unito. La cagnetta si è rifiutata di abbandonare Amee Tompkins, la proprietaria, nel momento del parto, secondo quanto ha raccontato Bbc News.

Belle è addestrata per capire quando la sua padrona Amee che soffre di autismo è stressata e dolorante. La donna ha una lunga storia di ansia.

Il momento ha incantato il medico dell'unità ospedaliera e ha rapidamente destato molto interesse nei media.

«Belle mi aiuta in tanti modi. Capisce quando sto per avere un attacco di panico e mi guida verso l'uscita più vicina. Spinge i pulsanti dell'ascensore e tiene persino la mia carta bancomat per pagare le bollette o quando andiamo a fare shopping», ha raccontato Amee Tompkins a Mk Citizen.

Il giorno in cui Amee ha partorito, Belle l'ha accompagnata in ambulanza, in terapia intensiva e in sala parto.

Come ha raccontato la donna, Belle ha dovuto sostenere diversi test per poter entrare. «Ha superato tutto, sono rimasti tutti stupiti da lei», ha continuato.

«L'importanza di permettere a Belle di stare con la signora Tomkins durante il suo soggiorno di maternità per fornirle conforto e sostegno era evidente, il che è stato facilitato da un'approfondita valutazione del rischio», ha dichiarato Melissa Davis, ostetrica capo presso l'ospedale.