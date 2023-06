Roma, la padrona muore, i suoi cani abbandonati al canile dai parenti: la triste storia di Duchessa e Pasqualina

Si chiamano Duchessa e Pasqualina, sono due “femminucce” di taglia piccola di circa 10 anni, le pelosette sono legatissime e indivisibili. «Sono state “scaricate” in canile dai parenti dopo che la loro proprietaria della Caffarella è deceduta. In un attimo hanno perso tutto, amore, affetto, casa e per questo cerchiamo per loro solo un'adozione in coppia, hanno già sofferto troppo e non possiamo separarle - dice Emanuele Bignami presidentessa della Lega Nazionale per la Difesa del Cane della sezione di Ostia - Sono molto carine e affettuose, si cerca solo una famiglia vera e non uno stallo, si trovano a Roma». Da una cosa bellissima a quello che potrebbe diventare un problema, si sta verificando sempre più spesso infatti che i legami di molti animali con le persone anziane, quando “ci lasciano”, si spezzano, gli animali vengono “ceduti” ai canili dagli eredi. Nell’ultimo periodo le cessioni di cani e gatti sono aumentate vertiginosamente.

La storia

«Quanto accaduto a queste dolcissime cagnoline, Duchessa e Pasqualina, lo vediamo ripetersi ogni giorno.

Non vedremo mai nessun erede rinunciare alle case, ai beni ed ai soldi ma ai cani e ed ai gatti accade di continuo - conclude la Bignami - Chi ha animali dovrebbe tutelarli come possibile con il proprio testamento, facendo inserire delle clausole vincolanti dal notaio prevedendo anche controlli nel tempo per gli eredi. Per qualsiasi supporto come associazione potete contattarci, siamo a disposizione. La morte a volte è imprevedibile ma purtroppo è sempre certa, è un tassello inevitabile della vita per ognuno di noi. È così crudele vedere queste povere anime, tante di loro sono state l'unico vero affetto della persona scomparsa e in un attimo si ritrovano sole e disperate dietro le sbarre di un canile o di un gattile ed a volte è anche peggio, perché vengono lasciate al loro destino abbandonati in strada». Per contatti, informazioni e adozioni scrivere alla LNDC sez. Ostia (Roma), al numero 392.7015986 (via whatsapp) o via email alla legadelcaneostia@gmail.com