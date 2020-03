Cane unicorno, la tenera cucciolona Rae fa impazzire il web

Quando ti guarda, con quegli occhioni grandi così, intenerisce. Vispa e piena di vita, fosse per lei non smetterebbe mai di giocare. Si chiama Rae ed è una cucciolona di golden retriever. Splendida, come tutti i cuccioli, ha però, una particolarità che la rende davvero unica. Tanto che ormai, per tutti è diventata Rae, il "cane unicorno".

Il veterinario: «Anche l'orso marsicano ha il suo Coronavirus»

Coronavirus, ​passeggiate, jogging e portare fuori il cane? Il Viminale: si può, mantenere distanza di un metro

No, non è uno scherzo della natura, il suo nomignolo lo si deve al suo unico orecchio che, nel tempo, si è spostato letteralmente sopra la testa e che ora le dà quell'aspetto magico che la sta facendo conoscere in tutto il mondo.

Tutto era cominciato quando, alla nascita, la piccola aveva subito per errore l'amputazione dell'orecchio sinistro. Da allora, per chissà quale motivo, l'orecchio rimasto aveva iniziato a spostarsi sempre più in alto fino alla singolare posizione attuale.

Certo, come è facilmente intuibile, l'udito della piccola Rae non è tra i migliori ma, la sua innata simpatia e quell'aspetto senza dubbio singolare che l'avvicinano alla mitologia, non le hanno creato alcun problema se non quello della popolarità. Sì perché la sua padrona, ha voluto dedicarle una seguitissima pagina sui social (goldenunicornrae/Instagram) dove racconta, tramite immagini e video, la vita quotidiana della sua tenera Rae, il cane unicorno.



Ultimo aggiornamento: 14 Marzo, 13:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA