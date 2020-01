Morto il cucciolo di foca avvistato a Brindisi, i veterinari non sono riusciti a salvarlo

Non ce l'ha fatta, il cucciolo di foca monaca del Mediterraneo avvistato nel Brindisino pochi giorni fa. A darne notizia l'Ispra pochi minuti fa. La piccola, una femmina, era stata rinvenuta ieri mattina grazie ad una segnalazione, nei pressi di Torre San Gennaro, nel Comune di Torchiarolo (Brindisi). Subito erano intervenuti veterinari della Asl e personale dell'Istituto Zooprofilattico Pugliese che avevano constatato quanto, la piccola, fosse emaciata e anemica, con evidenti difficoltà respiratorie.

Effettuati immediatamente tamponi microbiologici ed altri esami di rito, si confidava in un miglioramento che, purtroppo, non è avvenuto. La cucciola, infatti, aveva continuato a respirare affannosamente per tutto il tempo. Fino alla mattinata di oggi quando è morta. La foca monaca del Mediterraneo è una specie ad alto rischio estinzione. La sua comparsa sulle nostre coste, è sempre più rara. L'esemplare è stato affidato all'Istituto competente dove verranno svolte ulteriori analisi.



