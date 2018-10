Enzo Salvi e il battesimo dell'acqua del labrador Peggy

Battesimo dell’acqua per Peggy, il cucciolo di Labrador di Enzo Salvi. Vivace e dolcissima la cucciola, regalata alla moglie dell’attore nella notte di Natale, quest’estate non ha manifestato particolare entusiasmo alla sua prima passeggiata al mare di Ostia. Fattore insolito dato che i cani appartenenti a questa razza hanno un ottimo rapporto con l’acqua. Ma gli animali non sono tutti uguali e così Salvi, che vive con i familiari umani ed altri due cani e due pappagalli, ha deciso di aiutare la piccola di casa a prendere dimestichezza con questo elemento naturale, insieme all’addestratore cinofilo Emanuele Rizza. Qualche giorno fa la famiglia Salvi al gran completo si è recata nel centro specializzato all’educazione di discipline sportive, situato a Vermicino. Zuppa ma felice Peggy ha rallegrato tutti i presenti con la sua tenerezza e alla fine il comico romano non ha esitato a tuffarsi con lei per riempirla di umidi baci, con tanto di affettuosi applausi.

Sabato 6 Ottobre 2018, 09:58 - Ultimo aggiornamento: 06-10-2018 10:18

