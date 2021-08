Dramma allo zoo: giraffina appena nata muore dopo pochi giorni

Non aveva ancora un nome. Piccola, era nata soltanto da pochi giorni, la piccola giraffa dello zoo francese di Champrepus, in Normandia, non aveva fatto soltanto la felicità di mamma Kissa, madre per la prima volta, ma dell'intera struttura. Tanto che, da quando era venuta al mondo, pochissimi giorni fa, gli occhi e soprattutto gli obiettivi fotografici erano stati tutti per lei.

APPROFONDIMENTI CANI Animali domestici e Covid, cosa fare per proteggerli se si è... BAIRES I topi giganti invadono le ville dei vip: «Possono attaccare e...

«Alexia, una delle nostre veterinarie, stamattina è venuta dalla giraffina per un check up completo. Sverminata e microchippata, la piccola sta benissimo e presto vi diremo qualcosa in più sul suo nome». Questo, il comunicato che lo zoo aveva affidato ai social soltanto pochi giorni fa. Poi, improvvisamente, la tragedia. La cucciola sta male. A nulla varranno i soccorsi e le cure immediati. Per la piccola non c'è nulla da fare. Così, la dolce giraffina senza nome, muore.

Come è potuto accadere? La tristezza deve far presto posto alla professionalità. E allora ecco l'esito delle analisi tenute su quel corpicino ancora incerto e delicato: «Torsione intestinale fulminante». Un evento imprevedibile che ha spento il sorriso di tutti e chiuso per sempre gli occhi alla sfortunata cucciola. «Kissa, la mamma, fanno sapere dalla direzione dello zoo, per precauzione rimarrà qualche giorno sotto osservazione».