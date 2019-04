I gorilla sembrano due attori, la foto diventa virale: ma il selfie nasconde una storia drammatica

Mathieu Shamavu è il ranger del Virunga National Park autore dello straordinario autoscatto che ritrae due gorilla in “posa cinematografica” diventato poi virale sul web. Racconta che inizialmente stava guardando il suo telefono, quando i due gorilla, Ndeze e Ndakasi, hanno iniziato ad imitare i suoi movimenti. Ndeze e Ndakasi, secondo i ranger del parco, sono rimasti orfani dodici anni fa, quando le loro famiglie sono state uccise dai bracconieri. Sono stati i primi gorilla rimasti orfani ad essere curati nel centro, unico al mondo per la cura degli orfani dei gorilla di montagna. «Quando i gorilla arrivano in giovane età, imparano molto da noi”, riferisce Mathieu. A livello comportamentale a loro piace molto imitare ciò che gli accade intorno, tutto ciò che facciamo».



Riferisce, inoltre, che i ranger del centro cercano di insegnare agli animali a sopravvivere nel loro habitat naturale, ma inevitabilmente mostrano “comportamenti simili all’uomo”. Il centro di Senkwekwe prende il nome da uno dei gorilla uccisi a Virunga nel 2007. I gorilla rimasti orfani hanno bisogno di cure costanti, così i ranger vivono nelle vicinanze e trascorrono le giornate con loro, nutrendoli, giocandoci e facendo loro compagnia. Andre Bauma, responsabile dei ranger del parco, ha detto: «I ranger ed i gorilla fanno parte di una grande famiglia. Sanno che siamo loro amici». Virunga è considerato il parco nazionale africano maggiormente ricco di biodiversità, comprendente foreste tropicali, montagne innevate e vulcani attivi. E’ anche uno degli ultimi luoghi popolati dai gorilla selvatici. I parchi delle montagne del Congo, del Ruanda e dell’Uganda posseggono infatti gli ultimi gorilla di montagna rimasti nel loro habitat naturale. Il Congo orientale è un’area che ha sofferto di conflitti armati.



La direzione del Virunga ha dovuto adottare misure straordinarie per tenere i visitatori al sicuro dai combattimenti nella regione, proteggendoli con ranger altamente qualificati, cani, e lavorando a stretto contatto con le comunità che circondano il parco. Dopo che un ranger è stato ucciso e tre turisti stranieri sono stati brevemente tenuti prigionieri, il parco è stato chiuso fin quando non ha potuto garantire la sicurezza dei visitatori. Ha riaperto a metà febbraio di quest’anno. Il parco sopravvive grazie soprattutto alle donazioni private dei visitatori. La direzione del parco spera che lo splendido selfie realizzato da Mathieu contribuisca a migliorare il profilo del parco ed incoraggi un numero sempre maggiore di persone a contribuire all’opera di conservazione dei gorilla e del loro habitat naturale.

Venerdì 26 Aprile 2019, 19:24 - Ultimo aggiornamento: 26-04-2019 20:13

