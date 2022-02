I pesci “parlano” più di quanto si possa credere: gli argomenti? Sesso e cibo

Gli scienziati della Cornell University, USA, sostengono che i pesci comunicano attraverso i suoni molto più di quanto si potesse immaginare, un comportamento che risale in alcune specie a 155 milioni di anni fa, secondo la loro ricerca, recentemente pubblicata su Ichthyology & Herpetology.

Nell'ambito dello studio, i ricercatori hanno analizzato i dati sugli attinopterigi, la classe dominante dei pesci ossei, che raggruppa il 99% delle specie conosciute, attraverso tre fonti di informazione: registrazioni esistenti e articoli scientifici che descrivono i suoni dei pesci; l'anatomia nota dei pesci e riferimenti nella letteratura del 19° secolo, prima che fossero inventati i microfoni subacquei.

L'autore principale dello studio, Aaron Rice, afferma che è noto da tempo che «alcuni pesci emettono suoni», sebbene siano sempre stati percepiti come «stranezze». «Volevamo capire se si trattava di casi isolati o se i pesci hanno uno schema più ampio di comunicazione acustica», ha spiegato.

Dopo il loro studio, gli scienziati hanno concluso che 175 famiglie, cioè due terzi delle specie, comunicano o sono in grado di comunicare attraverso i suoni. Sostengono inoltre che il suono dei pesci si è evoluto 33 volte in milioni di anni. Secondo i ricercatori, i pesci «parlano» più o meno delle stesse cose che fanno gli umani: sesso e cibo. I pesci in genere comunicano per cercare di attirare un compagno, difendere una fonte di cibo o un territorio o far sapere agli altri pesci dove si trovano, ha affermato l'autore dello studio.

Rice intende continuare a tracciare la scoperta dei suoni nelle specie ittiche e aggiungerli al suo database, come parte di un progetto iniziato 20 anni fa con i coautori dello studio.