Morta la gattina Nina, ha vissuto incatenata per anni in una scatola: denunciato il proprietario

Non ce l’ha fatta Nina, la gattina sequestrata alcuni giorni fa in una abitazione di Porcia in Friuli, in seguito a un intervento delle guardie zoofile dell’Oipa, l’Organizzazione internazionale protezione animali. È morta ieri mattina nella clinica veterinaria nella quale era stata ricoverata dopo che il veterinario le aveva riscontrato grave disidratazione e insufficienza renale. «Sembrava essersi ripresa – racconta Laura D’Amore - anche se...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati