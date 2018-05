Ostia, piccoli di piccione gettati nel cassonetto: Enzo Salvi sente i richiami disperati e li porta al sicuro

Domenica 13 Maggio 2018, 11:22 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2018 11:33

Ha sentito i richiami disperati uscire da quel cassonetto e non ha tirato dritto. L'attore Enzo Salvi ha sollevato il coperchio e ha visto due piccoli di piccione in mezzo alla spazzatura: non avrebbero avuto alcuna speranza di salvarsi dalla morte tra le lame della compattatrice. Così Er Cipolla, che stava portando il cane a passeggio, ha recuperato i pennuti e ha chiamato i volontari delle associazioni Fare ambients Ostia e Pegasus che si occuperanno di svezzare i piccoli fino a quando potranno alzarsi in volo.Il comico Enzo Salvi è un grande amico degli animali, sempre impegnato in campagne di sensibilizzazione nonché addestratore di pappagalli.