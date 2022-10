Se vi fosse un decalogo delle cose da non fare in caso di incontri con animali selvatici, quanto accaduto in Trentino nelle scorse ore, sarebbe certamente al primo posto. Sì perché inseguire con l'auto un orso terrorizzato, non solo è sbagliato ma potenzialmente pericoloso per tutti, uomo e animale. Un atteggiamento che però, continua a ripetersi in taluni territori come quelli del Trentino o dell'Abruzzo.

A caccia di orsi, donna spara e uccide un husky. Poi pubblica le foto sui social: «Pensavo fosse un lupo». È bufera

Insegue mamma orsa con l'auto e impreca

Come documentato da un filmato che, diffuso da Ornella Dorigatti di Oipa, ripropone la questione dell'insegnamento di animali selvatici. Ripresa da un automobilistica rimasto ancora senza nome, la scena è drammatica. L'uomo, infatti, incontrata sulla strada mamma orsa con due cuccioli al seguito, invece di rallentare così da farli allontanare, accelera e inizia un folle inseguimento notturno. Non contento, mentre la famigliola terrorizzata cerca di sfuggire all'auto, si lascia andare alle imprecazioni. «Fuori dai ....» urla ai plantigradi prima che riescano a trovare una via di fuga.

Orsa uccisa durante la cattura per la sostituzione del radiocollare in Trentino: F43 non aveva più paura dell'uomo Video

Il video fa il giro del web

Scavalcato il guardrail, mamma orsa e cuccioli, finalmente spariranno nel buio del bosco. Il filmato che, manco a dirlo, in un attimo ha fatto il giro del web, ha lasciato sbigottiti gli animalisti. «Inseguire un orso in strada, ha commentato la Dorigatti, è un comportamento gravemente incivile, stupidamente crudele e molto pericoloso». L'incontro con il successivo inseguimento, infatti, sarebbe potuto finire tragicamente. Episodi simili si sono già ripetuti in passato in Trentino così come in Abruzzo. Quindi, cosa fare in caso di incontri con animali selvatici? La cosa più semplice: rallentare e lasciarli passare. Tempo pochi secondi e torneranno a rifugiarsi nel bosco.