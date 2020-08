Il cane condivide il suo pasto con un gatto affamato

Un video, recentemente pubblicato da un utente su Douyin, la versione cinese della piattaforma TikTok, mostra come un cane condivide il suo cibo con un gatto randagio nella città di Weifang, nella provincia di Shandong.

La proprietaria ha raccontato a The Paper che inizialmente pensava che il suo cane, chiamato Pudding, stesse usando il suo pranzo come esca per catturare il povero gatto randagio affamato. Invece, come dimostra la breve sequenza di immagini, il cane si è sempre tenuto lontano dal polpettone che gli era stato preparato, per consentire al gatto di portarselo tranquillamente.

