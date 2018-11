Usa, un cervo fa irruzione in un tribunale | Video

Venerdì 30 Novembre 2018, 19:13

Le telecamera di videosorveglianza hanno immortalato il momento esatto in cui un certo è entrato nel Palazzo di Giustizia della città di Wynne nello stato di Arkansas, negli Stati Uniti. Dopo aver mandato in frantumi una porta di cristallo, l'animale ha cominciato a correre sfrenatamente all'interno dell'edificio.Le immagini mostrano il timore dei dipendenti e dei visitatori del tribunale di Cross County che fuggono dall'animale spaventato.«C'è stato un momento di panico generale che ha coinvolto quanti erano in quel momento qui in tribunale», ha riferito un testimone ai media locali. «Il cervo ha rotto un vetro molto spesso davanti al mio ufficio, che ha fatto un frastuono terribile», ha raccontato il dipendente.Poliziotti e ufficiali di caccia e pesca dell'Arkansas sono stati allertati per catturare il cervo e ristabilire la normalità.