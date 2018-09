Un fumetto sui Supersportivi che lottano per gli animali abbandonati

Domenica 30 Settembre 2018, 14:30

Si chaima “Zeus e i Supersportivi”, un fumetto (in formato opuscolo) disegnato dal salernitano Daniele De Crescenzo e e promosso da "A 6 Zampe" e "Animalisti Italiani-sezione Salerno", in collaborazione con il "Comitato Uniti per Chicca”.Un piccolo vademecum che intende sensibilizzare la gente sull'abbandono degli animali e su altri problemi legati a questo mondo, che sarà distribuito oggi fino alle 19, in uno stand allestito sul Lungomare di Salerno (di fronte al Nettuno) alla cittadinanza con la speranza di arrivare presto nelle scuole.I sei testimonial, ovvero Pierfrancesco Caliendo (Arechi Rugby Salerno) Tiago Casasola (calciatore della Salernitana), Marco Cucco (Virtus Basket Salerno), Mary Denza (Tusciano Sitting Volley), Marco Iannicelli (storico volto della pallanuoto) ed Emanuela Romano (premiata atleta paralimpica) sono raffigurati come una sorta di Justice League cittadina e raccontano (ognuno ha una propria storia) del rapporto con i loro compagni a quattro e due zampe che riempiono la loro vita. E lo fanno vestendo i panni di supereroi pronti ad intervenire, insieme al cane Zeus, dotato di poteri sensoriali, per aiutare animali in difficoltà, agendo come devi veri e propri “salvatori degli indifesi”.E nel fumetto si parla proprio di come curare gli animali, dei maltrattamenti, di come accudirli, di non abbandonarli, di chi chiamare quando si trova sulla strada un cane in difficoltà. Nel corso della giornata non ci sarà solo la presentazione dell'opuscolo, ma anche una rappresentazione teatrale delle storie presenti, ed una dimostrazione sportiva di volley in carrozzina.