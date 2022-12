La cattedrale del mare in fumo e gli alibi di ferro

Uno scontrino fiscale come alibi di ferro posto sul tavolo dei pm da uno dei principali indiziati di un delitto consumato anni fa a Napoli. Quale? La distruzione di città della scienza, la cattedrale del mare, gioiellino avveniristico in fumo a marzo del 2013, a poche ore di distanza dal crollo di un edificio storico di via Riviera di Chiaia. Sono i tasselli di un giallo rimasto aperto, con indagini ancora aperte che battono la pista interna. Quella che fa a pugni con una serie di prove difensive su cui conviene mantenere alta l’attenzione.