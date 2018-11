Cagliari, sedicenne accoltellato in classe dal compagno durante la lezione: è grave

Ha accoltelato il compagno di classe durante la lezione, Un fendente per vendicare una lite avvenuta poco prima. E' successo all'istituto tecnico «Einaudi» di Senorbì, a circa 40 km da Cagliari. Uno studente di 16 anni - come riporta l'Unione Sarda - ha ferito con un fendente da dietro un proprio compagno di classe, di 15 anni, mentre era in corso la lezione. Pare che poco prima tra i due ci fosse stata un'accesa discussione. Il 15enne è stato medicato prima in infermeria e poi trasferito in ospedale, dove è stato ricoverato per ulteriori accertamenti.



Il fatto, avvenuto mercoledì scorso, è stato confermato all'ANSA dal dirigente scolastico Rosario Manganello, che è intervenuto subito dopo l'accaduto. Le indagini sono seguite dai carabinieri della stazione di Senorbì dipendenti dalla compagnia di Dolianova. I militari, che hanno segnalato l'episodio alla procura dei minori, mantengono la massima riservatezza sulla vicenda, vista l'età delle persone coinvolte.

Venerdì 9 Novembre 2018, 10:14 - Ultimo aggiornamento: 09-11-2018 10:47

