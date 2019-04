LEGGI ANCHE

«A Torino un uomo, verosimilmente straniero, ha aggredito due poliziotti colpendoli con una sbarra di ferro mentre urlava 'Allah Akbar'. Portato in questura, ha gridato insulti contro il presidente Mattarella e il sottoscritto».Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che aggiunge: «Uno dei poliziotti è stato ferito alla testa, l'altro alla mano. A loro vanno il nostro grazie e il nostro augurio di pronta guarigione: sto seguendo personalmente la vicenda. Nessuna tolleranza per balordi e violenti che attaccano le forze dell'ordine», conclude il ministro. L'aggressore sarebbe un senegalese destinatario di due provvedimenti di espulsione.Il fatto è accaduto in via Cuneo, all'altezza di alcuni capannoni usati da Esselunga come deposito. L'aggressore è stato fermato. Nei suoi confronti, informa la Questura di Torino, sono in corso le attività necessarie all'identificazione.