Treni Alta Velocità, guasto sulla linea Roma-Napoli: forti ritardi e tempi di percorrenza più lunghi

Domenica di forti disagi per i pendolari sulla linea Alta Velocità fra Roma e Napoli. Da questa mattina, 23 aprile, a causa di un guasto all'altezza di Ceccano la circolazione dei treni AV è rallentata. Trenitalia comunica che i convogli vengono instradati su due percorsi alternativi, via Cassino e via Formia, e possono far registrare un tempo di percorrenza superiore di 70 minuti rispetto al normale.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO