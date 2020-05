App Immuni, test in sei regioni dai primi di giugno

​App Immuni, via al test del nuovo sistema di tracciamento dei contagi da Covid19 in sei regioni dai primi di giugno. Si allarga, dunque, il numero delle aree interessate. L'app Immuni potrebbe così essere sperimentata non in tre bensì in sei regioni. Secondo quanto si apprende, quindi, si allarga il numero dei territori coinvolti, rispetto alle indicazioni iniziali, nel test dell'applicazione per il tracciamento dei contagi da Coronavirus. Il rilascio dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, a inizio giugno. Ci sarebbe poi da chiarire se l'app, sin dall'avvio della sperimentazione, sarà comunque accessibile a tutti, su base nazionale.

Ultimo aggiornamento: 12:30

