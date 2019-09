Sciopero delle autoscuole, mercoledì 18 settembre, in tutta Italia, per protestare contro l'introduzione dell'Iva al 22% sulle patenti. Lo rendono noto le associazioni di settore Unasca e Confarca, precisando che salteranno il 50% degli esami di guida previsti per domani, svolti presso le autoscuole associate.



«Esprimiamo preoccupazione - spiegano Unasca e Confarca - per il difficile recupero dell'aliquota negli ultimi 5 anni fiscali, e per la sicurezza stradale con il calo drastico delle ore di guida per l'aumento delle tariffe».

Martedì 17 Settembre 2019, 15:02 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2019 15:05

