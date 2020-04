Roma, blitz antidroga dal centro storico alle periferie: tre arresti e una denuncia

Controlli antidroga dal centro storico alle periferie. In poche ore sono finite in manette tre persone ed una quarta è stata denunciata. Sequestrati, in totale, 50 dosi di cocaina e 20 di hashish, oltre a circa 1.500 euro in contanti. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia San Pietro, passando in via Vanni angolo via D’Amico, hanno sorpreso un 35enne romano, già noto per precedenti di droga e sottoposto all’obbligo di presentazione in caserma, cedere alcune dosi di cocaina ad un giovane. Immediatamente fermato, l’uomo è stato trovato in possesso di 7 involucri contenente la stessa sostanza stupefacente. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso ai Carabinieri di rinvenire altre dosi e 1.040 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. L’arrestato è stato portato e trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo. E’ accusato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

In via delle Medaglie d’Oro, invece, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Eur hanno notato un 29enne albanese aggirarsi con fare sospetto a piedi e lo hanno fermato per un controllo. L’uomo, senza fissa dimora e con precedenti, è stato trovato in possesso di 22 dosi di cocaina e della somma contante di 500 euro. I carabinieri lo hanno arrestato e portato in caserma.

Un 45enne originario di Messina, senza fissa dimora, è stato arrestato invece dai carabinieri della Stazione Tor Vergata perché, dopo essere stato fermato per un controllo in via di Vermicino, è stato trovato in possesso di 18 dosi di cocaina. Infine, gli uomini della Stazione Montespaccato hanno denunciato a piede libero un 49enne romano sorpreso a cedere alcune dosi di marijuana ad una persona, incontrata in strada nei pressi della sua abitazione. Il pusher è stato deferito all’Autorità Giudiziaria mentre l’acquirente è stato identificato e segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo, quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Per i pusher e i clienti è scattata anche la sanzione amministrativa per la violazione delle misure urgenti adottate per arginare la diffusione del Covid-19.

