Meno morti, ma una percentuale più alta di positivi: sono 1.314 nelle ultime 24 ore

Il rapporto tra positivi al Covid-19 e i tamponi effettuati sale dal 10% di ieri al 14% di oggi, mentre il bollettino segnala un calo dei decessi (ieri 44, oggi 29) e dei guariti, passati a 1.066 dai 1264 di ieri. Il documento che, giornalmente, avvisa dei nuovi contagi e segue l'andamento della pandemia, pubblicato dalla Regione, registra che su 9.346 tamponi processati, 1.314 sono i nuovi positivi: 486 in provincia di Bari, 102 in provincia di Brindisi, 136 nella provincia BAT, 320 in provincia di Foggia, 90 in provincia di Lecce, 168 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 7 provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 29 decessi: 7 in provincia di Bari, 11 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Gli attualmente positivi in tutta la regione sono 52.834, ovvero 218 in più rispetto a ieri.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 940.923 test, 23.462 sono i pazienti guariti.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 78.426, così suddivisi:

30.110 nella provincia di Bari;

9.117 nella provincia di Bat;

5.791 nella provincia di Brindisi;

17.362 nella provincia di Foggia;

6.205 nella provincia di Lecce;

9.312 nella provincia di Taranto;

462 attribuiti a residenti fuori regione;

67 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico integrale è disponibile al link: http://rpu.gl/aV2wl

Ultimo aggiornamento: 18:51

