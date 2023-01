Buco dell'ozono si restringe, l'Onu: «Grazie agli accordi internazionali potrà chiudersi in 40 anni». Perché è una buona notizia

Buone notizie sul buco dell'ozono e, in generale, sullo spessore dello strato gassoso che ci protegge dai raggi ultravioletti del Sole: il varco, più evidente sui Poli, continua a restringersi e questo è assai positivo per la salute dell'uomo perché i raggi Uv-B possono innescare tumori e danneggiare le piante con il doppio danno di limitare la produzione in agricoltura e di rendere meno efficiente il processo di immagazzinamento dell'anidride carbonica che contribuisce al riscaldamento della Terra. La relazione dell'Onu, basata anche su dati della Nasa e rilanciata dal Washington Post, indica i benefici degli accordi internazionali che sono stati firmati in questi ultimi decenni e avanza l'ipotesi di una "chiusura" del buco dell'ozono in 40 anni se si continueranno a seguire le indicazioni degli esperti del clima.

Le variazioni delle dimensioni del buco dell’ozono antartico, in particolare tra il 2019 e il 2021, sono state guidate in gran parte dalle condizioni meteorologiche e inoltre esso sta lentamente migliorando in fatto di area e di profondità dal 2000.

«Che il recupero dell’ ozono sia sulla buona strada secondo l’ultimo rapporto quadriennale e una notizia fantastica. L’impatto che il Protocollo di Montreal ha avuto sulla mitigazione dei cambiamenti climatici non puo essere sottovalutato. Negli ultimi 35 anni, il Protocollo è diventato un vero campione della difesa dell'ambiente», ha affermato Meg Seki, segretario esecutivo del Segretariato per l’ ozono del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente. «Le valutazioni e le revisioni intraprese dal gruppo di valutazione scientifica rimangono una componente vitale del lavoro del protocollo che aiuta a informare i responsabili politici e decisionali».

L’ultima valutazione è stata effettuata sulla base di ampi studi, ricerche e dati raccolti da un ampio gruppo internazionale di esperti, tra cui molti dell’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo), del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep), della National Oceanic and Atmospheric Administration degli Stati Uniti (Noaa), la US National Aeronautics and Space Administration (Nasa) e la Commissione Europea. Per la prima volta, il gruppo di valutazione scientifica ha poi esaminato i potenziali effetti sull’ ozono dell’aggiunta intenzionale di aerosol nella stratosfera, nota come iniezione di aerosol stratosferico (Sai). Il SAI è stato proposto come potenziale metodo per ridurre il riscaldamento climatico aumentando la riflessione della luce solare. Tuttavia, il panel avverte che le conseguenze indesiderate del Sai «potrebbero anche influenzare le temperature stratosferiche, la circolazione e la produzione di ozono, i tassi di distruzione e il trasporto».

Il rapporto di valutazione quadriennale del gruppo di valutazione scientifica sostenuto dalle Nazioni Unite per il protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono conferma l’ eliminazione graduale di quasi il 99% delle sostanze vietate che riducono lo strato di ozono.

«Il Protocollo di Montreal è così riuscito a salvaguardare lo strato di ozono, portando a un notevole recupero dello strato di ozono nella stratosfera superiore ea una diminuzione dell’esposizione umana ai dannosi raggi ultravioletti (UV) del sole», si legge in un comunicato. «Se le politiche attuali rimarranno in vigore, lo strato di ozono dovrebbe tornare ai valori del 1980 (prima della comparsa del buco dell’ ozono) intorno al 2066 sopra l’Antartide, entro il 2045 sopra l’Artico ed entro il 2040 per il resto del mondo».

Un ulteriore accordo del 2016, noto come emendamento di Kigali al protocollo di Montreal, richiede la riduzione graduale della produzione e del consumo di alcuni idrofluorocarburi (Hfc). Gli HFC non riducono direttamente l’ ozono, ma sono potenti gas per il cambiamento climatico. Il gruppo di valutazione scientifica ha affermato che si stima che questo emendamento evitera un riscaldamento di 0,3-0,5 C entro il 2100 (questo non include i contributi delle emissioni di Hfc-23). «L’azione dell’ ozono costituisce un precedente per l’azione per il clima. Il nostro successo nell’eliminare gradualmente le sostanze chimiche che consumano ozono ci mostra cosa si puo e si deve fare - con urgenza - per abbandonare i combustibili fossili, ridurre i gas serra e quindi limitare l’aumento della temperatura », ha affermato il segretario generale dell’OMM, Petteri Taalas.

