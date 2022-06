Cavallo muore durante il pellegrinaggio, ragazzo schiacciato dall'animale crollato a terra: salvato

È finito drammaticamente, ma poteva concludersi addirittura peggio, il pellegrinaggio a cavallo di un gruppo di giovani di Castellafiume al Santuario della Santissima Trinità a Vallepietra, a Trevi, nel Lazio, in provincia di Frosinone. Uno dei cavalli, sfinito dalla grande fatica, è stramazzato a terra ed è morto, a poca distanza dal Santuario. Sotto di lui è finito anche il ragazzo, D. S., che lo cavalcava.

I suoi compagni di viaggio sono riusciti con tutte le loro forze a tirarlo fuori da sotto l'animale è a salvarlo. Il giovane è stato quindi trasportato in eliambulanza all'ospedale San Filippo Neri di Roma dove è in cura per i traumi riportati, ma non corre pericolo di morte. Insomma, quella che doveva essere una bella e spensierata camminata a cavallo tra i monti e le valli della Valle Roveto e del Lazio si è rivelata una brutta avventura.

La carovana era partita da Castellafiume alla volta del Santuario della Santissima Trinità di buon mattino, col fresco, per sottrarsi alla calura delle ore più tarde. Per raggiungere il Santuario, il gruppo di giovani ha attraversato, come da itinerario, il territorio del Comune di Cappadocia a passo normale dei cavalli, aumentando poi il ritmo della corsa durante il tragitto. Dal passo lento, i cavalli sono quindi passati al trotto, tra sentieri anche impervi. Uno dei cavalli, proprio in dirittura di arrivo al Santuario, è crollato per la fatica ed è stramazzato a terra morendo quasi sul colpo. Sono stati momenti di panico dato che sotto il cavallo è anche finito D.S. rimanendo schiacciato dal peso dell'animale. Tempestivo l' intervento dei suoi compagni di viaggio che lo hanno salvato.