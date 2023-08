Ciclone Poppea, maltempo oggi in diretta. Sulla Marmolada torna la neve: in vetta fino a 15 centimetri. Grandine come palline da tennis in Salento

Maltempo su quasi tutta l'Italia, con nubifragi e un pesante calo termico. Il ciclone non dà tregua soprattutto sul Nord-Est e su tutta la fascia tirrenica, mentre i venti di burrasca colpiranno ancora, specie la Sardegna, con onde fino a 7 metri sulle Bocche di Bonifacio. Ma l'estate non è ancora finita: nel prossimo weekend avremo infatti il ritorno del sole quasi ovunque con temperature fino a 28-30 gradi e picchi oltre i 35 gradi in Sardegna. A rischio, nelle prossime ore, di forti temporali e localmente qualche grandinata sono Toscana, Umbria, Lazio e Triveneto a cui si aggiungono, nel corso della giornata, Emilia Romagna e Basso Tirreno.

Non si escludono tornado lungo le coste tirreniche.

Mercoledì poi il maltempo lascerà il Paese lentamente, fermandosi qualche ora in più e fino al pomeriggio su Alto Adriatico, estreme regioni di Nord-Est e tutte le zone centrali: attenzione a forti fenomeni tra Romagna, Marche e Lazio. L'ultimo giorno di agosto, infine, vedrà il ritorno di alcune piogge anche dal Nordafrica verso la Sicilia, richiamate dal Ciclone che intanto si sarà spostato sui Balcani: sull'Italia peninsulare ed in Sardegna invece il tempo sarà in prevalenza soleggiato, fresco al mattino, intorno ai 28 gradi di giorno.