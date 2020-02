Crocierista con la febbre ricoverato allo Spallanzani: non è Coronavirus

Attimi di tensione questa mattina nel porto di Civitavecchia. Dopo l'allarme di giovedì scorso per un presunto caso di Coronavirus a bordo della Costa Smeralda, oggi alle 9,20 il personale sanitario è dovuto intervenire in soccorso di un passeggero della Msc Grandiosa. Quando era stata già data l'autorizzazione allo sbarco dei croceristi, il personale di bordo ha allertato la sanità marittima per un uomo di 73 anni di nazionalità irlandese che lamentava vomito e febbre non alta (circa 37,5 gradi).

Sul posto i responsabili del Pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia che hanno ritenuto di portare ricoverare il turista per accertamenti. Dai primi controlli, comunque, è stato esclusa la possibilità l'ipotesi del Coronavirus, tanto che lo sbarco dalla Msc Grandiosa è proseguito. Nel pomeriggio, comunque, il paziente irlandese per precauzione è stato trasferito all'ospedale Spallanzani di Roma per ulteriori verifiche.

Da giovedì scorso, specialmente la compagnia Msc ha potenziato i protocolli medici per tutelare la salute e la sicurezza dei propri ospiti. Ultimo aggiornamento: 18:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA