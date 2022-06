Concerto di Elisa, crolla la tettoia del palco: due feriti a Bassano del Grappa

Tragedia sfiorata poco dopo le 13 di oggi 27 giugno, a Bassano del Grappa al parco Ragazzi del 99 per il crollo della tettoia del palco mentre erano in corso i preparativi per il concerto di Elisa previsto per martedì 28 giugno: due feriti.

Concerto di Elisa, crolla la tettoia del palco

Da una prima ricostruzione la tettoia del palco già montata si è piegata a 45° crollando sulla base del palco. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, carabinieri, polizia, Suem e Spisal. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l’area transennandola, mentre i due feriti fortunatamente in maniera non grave sono stati presi in cura dal personale del SUEM. Sono ora attese della autogrù per la rimozione del tetto. Intervento dei vigili del fuoco ancora in corso.