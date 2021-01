Assisi, festeggiano Capodanno in otto a casa di un amico. Tutti multati

PERUGIA- Controlli stringenti, come promesso dal questore Antonio Sbordone, da parte della polizia in tutta la provincia per il rispetto delle norme anti assembramento e quelle legate alla zona rossa durante i giorni di fine 2020 e inizio 2021. Durante uno di questi controlli nel comprensorio di Assisi, nel pomeriggio di Capodanno, personale dell’Ufficio Controllo del territorio del Commissariato di Assisiha sanzionato per l'inosservanza alle normative anti Covid-19, 8 cittadini intenti, all’interno dell’abitazione di uno di loro, a festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Ultimo aggiornamento: 17:38

