Coronavirus in Friuli Venezia Giulia, i casi salgono a 30. Prima paziente ricoverata in terapia intensiva

C'è il primo paziente ricoverato in Terapia intensiva a causa del Coronavirus in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un'anziana di 87 anni che si trova nel reparto d'urgenza dell'ospedale Cattinara di Trieste. Si trovava ospitata nella residenza Casa Serena del capoluogo regionale. Le sue condizioni sono serie, dal momento che soffre già di altre patologie. I casi in Fvg salgono quindi a 30.

A «Casa Serena» sono state disposte e sono in corso tutte le opportune misure di profilassi e controllo sugli ospiti e sul personale della struttura. L'Amministrazione Comunale sta già informando i parenti degli ospiti.



