Coronavirus, l'infermiera della foto simbolo è guarita: «Non vedo l'ora di tornare»

La sua immagine è diventata il simbolo del sacrificio delle infermiere nella lotta al virus. Elena fotografata mentre dormiva sulla tastiera al termine del turno notturno. L'infermiera dell'ospedale di Cremona si è ammalata e ora è guarita. Tre settimane la fotografia che la ritrae con la mascherina, i guanti e il camice, crollata sulla tastiera del pc era diventata virale.

Risultata positiva cinque giorni più tardi quel turno estenuante, l'infermiera di 43 anni ora è guarita. Come confermano dall'ospedale, dopo il primo tampone negativo aspetta il secondo per rientrare in ospedale: «Non vedo l'ora», ha detto al sito Cremonasipuò.it.



