Coronavirus Italia, bollettino: crollo dei malati (-3.106) e record di guariti (4.693). Casi totali 205.463, altri 285 morti

Il bollettino Coronavirus Italia del 30 aprile 2020 registra un netto calo dei malati (gli attualmente positivi): sono 101.551, 3.106 in meno rispetto a ieri. Anche il numero dei morti è ai minimi: 285 nelle ultime 24 ore contro i 323 di ieri. In tutto sono 27.967. I casi totali sono ad oggi 205.463 per un incremento rispetto al 29 aprile di 1.872 unità. Il totale dei guariti sale a 75.945, 4.693 più di ieri: un dato record.

I RICOVERI

Non si arresta l'ormai stabile da settimane trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus: ad oggi sono 1.694, 101 in meno rispetto a ieri. Di questi, 605 sono in Lombardia, 29 in meno rispetto a ieri. Dei 101.551 malati complessivi, 18.149 sono ricoverati con sintomi, 1.061 in meno rispetto a ieri, e 81.708 sono quelli in isolamento domiciliare, 1.944 meno di ieri.

I TAMPONI

Sono 68.456 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore e 41.441 le persone sottoposte al test. In totale da inizio emergenza sono stati eseguiti 1.979.217 e sono 1.354.901 le persone sottoposte al test.

