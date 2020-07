Coronavirus, nel Lazio nuova impennata di contagi: 16 nelle ultime 24 ore e 2 morti

Coronavirus nel Lazio: nelle ultime 24 ore 16 nuovi casi e due decessi. Dei nuovi contagiati 7 sono di importazione: un caso di nazionalità del Bangladesh, quattro da Pakistan, un caso da Romania e un caso da India. Nella Regione si registra quindi una nuova impennata di casi: nella giornata di martedì i casi erano stati 6.

Coronavirus, nel Lazio solo 6 casi e metà vengono dall'estero. Due morti nelle ultime 24 ore

Coronavirus, caos per Sfera: chiuso il Gilda di Fregene



LA SITUAZIONE

Nella Asl Roma 1 due nuovi casi nelle ultime 24h sono riferiti a persone legate a cluster già noti e in isolamento. Nella Asl Roma 2 dei dieci nuovi casi uno riguarda una persona di nazionalità del Bangladesh e riferita all’esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in. Quattro casi sono riferiti a persone di nazionalità del Pakistan, un caso di una donna dalla Romania, un caso di un uomo indiano e due casi di persone italiane legate ad un link familiare già noto. Due i decessi avvenuti al Policlinico Umberto I. Nella Asl Roma 3 un nuovo caso nelle ultime 24h e si tratta di un uomo positivo su segnalazione del medico di medicina generale. Infine per quanto riguarda le province sono tre i nuovi casi nelle ultime 24h e di questi due nella Asl di Frosinone già isolati e un caso nella Asl di Latina di una donna di Formia, avviata l’indagine epidemiologica. Sempre a Latina è sotto osservazione la Comunità Sikh ed è stata avviata l’indagine epidemiologica.





IL BOLLETTINO

Ad oggi, dunque, nel Lazio sono 889 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi 706 sono in isolamento domiciliare. Mentre 183 persone sono ricoverate, di cui 9 in terapia intensiva. Infine, 855 persone sono decedute e 6.728 guarite. In totale sono stati esaminati 8.472 casi.

Ultimo aggiornamento: 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA