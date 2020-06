Coronavirus, nel Lazio 23 nuovi positivi di cui 9 a Roma. «14 casi legati al cluster del San Raffaele»

Coronavirus, i dati del Lazio di oggi aggiornati come ogni giorno dall'assessorato alla Sanità della regione sulla pagina Facebook dedicata. I nuovi positivi nel Lazio sono 23, di cui 9 nella città di Roma, dato che sale a 21 per quanto riguarda l'intera provincia della Capitale.

Leggi anche > Spallanzani: «32 casi, 18 ancora positivi. 4 con supporto respiratorio»

Gran parte dei nuovi casi sono riferibili al cluster dell'IRCCS San Raffaele Pisana: in particolare a questo nuovo focolaio sono dovuti 3 casi registrati a Roma e 11 dei 12 casi registrati in provincia. Due nuovi positivi a Frosinone, dove per la prima volta dopo diversi giorni si registra un decesso: si tratta di un uomo di 78 anni.

I DATI NEL DETTAGLIO

Asl Roma 1 – 2 nuovi casi positivi, uno dei quali è riferibile al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana. 18 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 2 – Non risultano nuovi casi positivi. 14 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 – 7 nuovi casi positivi di cui 2 riferibili al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana. 17 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 4 – 1 nuovo caso positivo riferibile al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana. 20 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 5 – 10 nuovi casi positivi di cui 9 riferibili al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana. 11 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 6 – 1 nuovo caso positivo riferibile al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana. 92 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Frosinone – 2 nuovi casi positivi. 1 decesso: un uomo di 78 anni. 12 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi;

Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 1 persona è uscita dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 13 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Azienda Ospedaliero - Universitaria Sant’Andrea - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Azienda ospedaliera San Camillo - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Azienda Ospedaliera San Giovanni - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Policlinico Umberto I – 34 pazienti ricoverati di cui 2 in terapia intensiva. 1 paziente guarito. Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario;

Policlinico Tor Vergata – 13 pazienti ricoverati di cui 0 in terapia intensiva. Ultimati i test di sieroprevalenza sugli operatori sanitari;

Policlinico Gemelli - 54 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 7 in terapia intensiva. Ripartita l’attività ambulatoriale;

Policlinico Campus Biomedico - 5 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 4 in terapia intensiva. 2 pazienti sono guariti. Ripresa attività ambulatoriale;

Ares 118 - Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

IFO - Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24;

Istituto Zooprofilattico - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini e medici veterinari. Il servizio è on line con prenotazioni dal sito;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - i pazienti ricoverati al centro Covid di Palidoro restano 3, tutti in buone condizioni generali. Ad oggi, 195 pediatri del territorio ed ospedalieri hanno usufruito del servizio di teleconsulto pediatrico.



Ultimo aggiornamento: 17:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA