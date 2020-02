Coronavirus in Liguria, contagiata 70enne di Alassio. Toti: isolamento per operatori pronto soccorso

È una donna di 70 anni di Alassio (in provincia di Savona) la prima persona contagiata dal coronavirus in Liguria. Dunque primo caso di positività al Coronavirus in Liguria. Lo conferma la Regione Liguria. Il caso si sarebbe verificato a Alassio. «Manteniamo la calma - ha scritto il governatore ligure Toti sulla sua pagina social - siamo preparati e affronteremo tutto come sempre».

«La paziente» risultata positiva al Coronavirus ha 70 anni e «ora si trova all'Ospedale Policlinico San Martino, in isolamento nel reparto di Malattie Infettive. Le sue condizioni sono buone. Si rimane in attesa della conferma definitiva dall'ospedale Spallanzani». Lo scrive la Regione Liguria sulla sua pagina social a proposito del primo caso positivo al coronavirus nella Regione.

«Il sindaco sta firmando le ordinanze interdittive per l'albergo» dove si trovava la comitiva di cui faceva parte la paziente trovata positiva al test di Coronavirus. Lo ha confermato il governatore Giovanni Toti. «Nessuno potrà entrare e uscire dall'albergo - ha detto Toti. Il personale dell'albergo seguirà la sorte dei clienti e quindi saranno in isolamento fiduciario. Anche coloro che sono andati a casa a fine turno dovranno sottoporsi allo stesso provvedimento».



. «La paziente trovata positiva al Coronavirus e attualmente in isolamento al Policlinico San Martino di Genova è entrata in contatto con il personale sanitario del pronto soccorso di Albenga senza alcuna misura di protezione». Lo ha confermato su Twitter il governatore Giovanni Toti ribadendo che il tutto il personale medicosanitario del pronto soccorso sarà sottoposto ai test come da protocollo.

🔴La signora positiva al #coronavirus aveva ricevuto delle cure al pronto soccorso di #Albenga prima che scattasse la nostra ordinanza. Il personale che l’ha assistita sarà sottoposto a isolamento, così come personale dell’albergo di #Alassio. #CoronavirusLiguria #CODVID19italia — Giovanni Toti (@GiovanniToti) February 25, 2020

. «Stiamo effettuando un secondo test di verifica dopo il primo test positivo. Dopodiché, come concordato con il ministro Speranza e il premier Conte, ci sarà ulteriore test presso lo Spallanzani che vidimerà eventualmente il caso». Così il governatore ligure Giovanni Toti, incontrando la stampa per fare il punto della situazione sul Coronavirus e sul primo caso in Liguria.