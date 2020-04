Coronavirus Lombardia, Fontana: picco casi raggiunto, attendiamo discesa

«In Lombardia è stato raggiunto il culmine dei casi di Coronavirus, non esiste più incremento». Ad annunciarlo è stato il governatore Attilio Fontana durante il consueto collegamento da Palazzo Lombardia per gli aggiornamenti sullo stato d'emergenza. Fontana ha voluto anche stemperare le polemiche con il Viminale per la circolare che apre alle passeggiate genitori-figli sotto casa: «Credo dovrebbero uscire dei chiarimenti ma con il ministro dell'Interno Lamorgese abbiamo risolto ogni problema».

«Per quanto riguarda i numeri siamo nel rispetto di quella linea di continuità, non esiste più incremento, siamo in piano, stiamo proseguendo nello sviluppare quell'ipotesi, avanzata da tanti statistici ed epidemiologi, secondo cui è stato raggiunto il culmine, si proseguirà per un certo periodo in questa stessa direzione e secondo loro poi si dovrà iniziare la discesa», ha spiegato il presidente della Regione Lombardia.

«Siamo contenti - ha aggiunto il governatore lombardo - ma bisogna invitare i nostri cittadini a tenere sempre molto alta la guardia altrimenti c'è il rischio che il contagio possa riprendere, però è positivo che queste misure stanno dimostrando di essere efficaci». «Sto andando al lavoro e vedo in strada che ci sono più macchine del solito, sembra quasi che sia finito quell'effetto», aveva detto stamattina a Cento Città su Radio 1 Fontana, criticando la circolare del Viminale. «Bisogna capire che non è uno scherzo, che non sono limitazioni che vengono imposte ai cittadini per fare un dispetto. Bisogna capire che se vogliamo vivere sereni e lontani da questo virus dobbiamo fare questi sacrifici».

