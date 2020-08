Coronavirus, in Lombardia un morto e 97 nuovi positivi. In calo i ricoverati in altri reparti

Coronavirus, i dati della Lombardia aggiornati a oggi venerdì 14 agosto e comunicati dalla Regione. Solo un decesso registrato nelle ultime 24 ore, mentre i nuovi positivi sono 97, di cui 15 debolmente positivi e 2 rilevati a seguito di test sierologici. I tamponi effettuati sono stati 7.464 (per un totale di 1.401.844). Salgono i guariti e dimessi, 258 nelle ultime 24 ore.

Sale anche il dato dei ricoverati in terapia intensiva che sono ora 12 (1 in più rispetto a ieri), mentre scendono i ricoverati in altri reparti, che sono 153, 17 in meno di ieri. Per quanto riguarda i dati delle province, Milano (+30, con 17 casi in città) e Brescia (+12) sono le uniche due province con più di 10 nuovi casi. 8 casi a Lecco e Pavia, 7 a Bergamo, 6 a Varese e Como, 4 a Mantova, 3 a Monza-Brianza, 1 a Cremona, Sondrio e Lodi. Nessuna provincia a contagio zero.

Come ogni giorno, sulla home page del sito della Regione Lombardia (https://t.co/KOaQLyMPc8), è disponibile una ‘dashboard’ navigabile con tutti i dati aggiornati.https://t.co/5esKKdwhCW pic.twitter.com/dP0NlpRALc — Regione Lombardia (@RegLombardia) August 14, 2020

