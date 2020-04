Coronavirus, mappa contagi: nella sola Lombardia tre volte più morti che in Piemonte, Veneto ed Emilia

Coronavirus, la mappa dei contagi Covid-19 oggi 4 aprile 2020 in Italia regione per regione. I nuovi casi di decessi sono complessivamente sono 681, che è il miglior dato dall'inizio del calo della curva. I morti complessivi in Italia salgono alla cifra di 15.362 ma superano anche quyota ventimnila i guaritio, attestandosi a 20.996. Dati migliori, finalmente per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva che in Lombardia addirittura scendono di 55 unità. In Lombardia attualmente 27.000 positivi e 8.656 morti, tre volte più che in piemonte, Veneto e Toscana.

Morto poliziotto della scorta di Conte per il coronavirus: aveva 52 anni

