​​Coronavirus Italia, mappa contagio regione per regione: ​​oggi in Lombardia 238 decessi, 100 in totale in Valle d'Aosta

​​Coronavirus, la Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di Covid19 in Italia, con la mappa aggiornata alle 17 di oggi, mercoledì 8 aprile. I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 139.422, dei quali 26.491 sono guariti e 17.669 sono deceduti, +542 rispetto a ieri. In questo momento le persone positive al coronavirus in Italia sono 95.262. La Lombardia oggi fa registrare 238 decessi, mentre è la Valle d'Aosta con olte 100 morti in totale a destare preoccupazione.

Lombardia, nuovo calo dei ricoveri. Si riduce ancora il numero di ricoverati per ​​Coronavirus in Lombardia, dove comunque sono morte 238 persone in un giorno: lo ha detto l'assessore al Welfare Giulio Gallera in diretta Facebook. Sono 53.414 i positivi in regione, 1.089 più di ieri. Di questi 11.719 sono ricoverati non in terapia intensiva (114 meno di ieri), 1257 in terapia intensiva (-48), mentre il numero dei decessi è arrivato a 9722, 238 in un solo giorno.

In Friuli Venezia Giulia 2.218 positivi, +64 rispetto a ieri, 169 decessi e 349 guariti. I casi accertati di positività al tampone per il Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono a oggi 2.218, con un incremento di 64 unitàrispetto a ieri. I pazienti totalmente guariti sono 349, mentre quelli clinicamente guariti (cioè senza più sintomi, ma non ancora negativi al tampone) sono 285. Sono 5 i decessi in più rispetto alla comunicazione di ieri, che portano così a 169 il numero complessivo di morti da Covid-19 in regione. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile del Fvg, Riccardo Riccardi, dalla sede operativa di Palmanova (Udine). Per quel che riguarda i decessi, quello di Trieste (con 87 morti) è il territorio più colpito. Seguono Udine (50), Pordenone (29) e Gorizia (3). Scendono a 41 le persone che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre i pazienti ricoverati in altri reparti risultano essere 162 e le persone in isolamento domiciliare sono infine 1.212.



