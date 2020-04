Covid-19, mappa regione per regione: nelle 4 più colpite al Nord quasi 3.000 nuovi positivi

Coronavirus, la mappa del contagio regione per regione in Italia . A livello nazionale si registra un peggioramento dei dati rispetto a ieri sia per quanto riguarda i nuovi positivi che le vittime, mentre i guariti sono 1.979. Sono complessivamente 96.877 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.615. Mercoledì l'incremento era stato di 1.195. Il dato è stato fornito dalla Protezione Civile. A livello regionale dati ancora importanti in quattro regioni: Lombardia (+1.388 positivi), Emilia Romagna (+443), Piemonte (+639) e Veneto (+523). Leggera ripresa anche nel Lazio (+163).

Dai dati della Protezione civile emerge che sono 29.074 i malati in Lombardia (529 in più rispetto a ieri), 13.258 in Emilia-Romagna (+148), 10.449 in Veneto (+278), 11.336 in Piemonte (+347), 3.401 nelle Marche (-161), 5.703 in Toscana (+146), 3.253 in Liguria (+8), 3.532 nel Lazio (+84), 2.873 in Campania (+14), 1.390 in Friuli Venezia Giulia (-25), 1.978 in Trentino (+38), 1.315 in provincia di Bolzano (+34), 2.301 in Puglia (+63), 1.942 in Sicilia (+49), 1.566 in Abruzzo (+32), 792 in Umbria (-31), 609 in Valle d'Aosta (+3), 876 in Sardegna (+36), 765 in Calabria (+10), 189 in Molise (+8), 275 in Basilicata (+5). Quanto alle vittime, se ne registrano 10.022 in Lombardia (+300), 2.316 in Emilia-Romagna (+82), 756 in Veneto (+20), 1.454 in Piemonte (+76), 669 nelle Marche (+17), 408 in Toscana (+16), 682 in Liguria (+28), 227 in Campania (+6), 253 nel Lazio (+9), 171 in Friuli Venezia Giulia (+2), 225 in Puglia (+6), 187 in provincia di Bolzano (+4), 138 in Sicilia (+5), 194 in Abruzzo (+15), 51 in Umbria (+1), 105 in Valle d'Aosta (+3), 268 in Trentino (+13), 61 in Calabria (+1), 64 in Sardegna (+5), 13 in Molise (+0), 15 in Basilicata (+1). I tamponi complessivi sono 853.369, oltre 46mila più di ieri. Degli oltre 853mila tamponi circa 430mila sono stati effettuati in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

I dati in Veneto. È il dato delle terapie intensive, dove si sono liberati altri 16 posti letto, l'elemento positivo dell'ultimo bollettino sul Coronavirus in Veneto. Salgono ancora i nuovi positivi (+153), per un totale di 13.086 infetti dall'inizio dell'epidemia. Coloro che presentano tuttora il sono invece 10.497. Il report della Regione segnala 24 vittime in più, rispetto a stamane, per un totale che si avvicina agli 800 deceduti (784, comprese le morti nelle case di riposo). Insieme con le terapie intensive - ora sono 258 i ricoverati - è in calo la pressione (-9) anche nei reparti Covid in area non critica, che ospitano 1.521 pazienti.

I dati in Lombardia. Sono più di diecimila le persone morte in Lombardia per Coronavirus, esattamente 10.022: lo ha spiegato in diretta Facebook l'assessore al Welfare Giulio Gallera spiegando che i morti in una giornata sono stati 300. Sono in tutto 54.802 i positivi al Covid, 1388 più di ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 1.236 (-21), mentre quelli non in terapia intensiva sono 11.796 (+77). Sono stati fatti in Regione in tutto 176.953 tamponi. Il dato della Lombardia rappresenta più della metà dei decessi avvenuti in tutta Italia.

I dati in Emilia Romagna. Sono 18.677 i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, 443 in più rispetto a ieri. E hanno raggiunto quota 81.715 i test effettuati, 3.348 in più. Diminuiscono i pazienti ricoverati in terapia non intensiva, negli altri reparti Covid (- 47) e in terapia intensiva (- 6). Sono 355 le persone ricoverate in terapia intensiva in tutto. Si registrano 82 nuovi decessi (45 uomini e 37 donne), salgono così a 2.316.

I dati in Campania. I positivi salgono a 3.344 (ieri 3.268), su 29.664 tamponi eseguiti; le vittime sono 227, sei in più rispetto a ieri. I guariti 244 (di cui 144 totalmente guariti e 100 clinicamente guariti), con un incremento di 56 rispetto ai 188 di ieri. Questi i dati sul coronavirus aggiornati alla mezzanotte di ieri, diffusi dall'Unità di crisi. ​ Il riparto per provincia: Napoli 1.699 (di cui 723 Napoli città e 976 in provincia). Salerno: 499. Avellino: 379. Caserta: 352. Benevento: 145. Altri in fase di verifica Asl: 270.

