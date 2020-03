Coronavirus, sui social la foto della folla in metro a Milano. Gallera: «Inaccettabile»

L'affollamento di persone sui mezzi pubblici milanesi, in particolare in metropolitana, «che abbiamo visto è incomprensibile e inaccettabile». Lo ha detto l'assessore regionale lombardo al Welfare, Giulio Gallera intervenendo ad Agorà sui Rai Tre, in merito all'iniziale riduzione del servizio (decisione poi rivista nella giornata di ieri ndr). «Il decreto - ha aggiunto l'assessore - dice che bisogna lavorare se si riescono a garantire le misure anti contagio cioè il distanziamento in primo luogo. E questo deve essere garantito in primo luogo sui dei mezzi di trasporto, così come succede nei supermercati dove fanno entrare in modo scaglionato».

Ultimo aggiornamento: 10:39

