Coronavirus, Chi l'ha Visto: «Hanno taciuto sui contagi, infettati pazienti e sanitari. Un impiegato lasciato morire solo»

Ultimo aggiornamento: 23:46

Sono tantissime in Italia le persone che hanno contratto il coronavirus negli ospedali. Se ne vanno giorno dopo giorno e il bergamasco ha avuto la maggior parte delle perdite. Quando il lodigiano è stato isolato, anchesarebbero dovuti rientrare nellama così non è stato. Come sottolinea Chi l'ha Visto.I sindaci che avrebbero avuto il potere di chiudere hanno aspettato il governatore e la Regione ha atteso il governo. Tutti hanno temporeggiato, ricorda la trasmissione, probabilmente - è l'ipotesi avanzata - perché la zona è piena di industrie e di interessi economici. L'ospedale di Alzano Lombardo ha ricoverato un paziente positivo alile ha avuto il risutati del tampone prima che esplodesse il primo caso di Codogno. Nessuno ha comunicato il contagio, ma nell'ospedale c'è stato un viavai di pazienti, parenti e sanitari. Al telefono la sorella diimpiegato alla direzione dell’ospedale di Alzano Lombardo, racconta che è stato trovato morto a casa, completamente solo. È stato contagiato da coronavirus dopo essere stato mandato al lavoro. Aveva 51 anni.