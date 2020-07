Coronavirus, 34enne positivo dopo il volo per Firenze: scatta l'allarme, controlli ai passeggeri

Un uomo di 34 anni di nazionalità albanese è ricoverato all’ospedale Santo Stefano dopo essere risultato positivo al coronavirus: residente a Prato insieme a moglie e figlio, era da poco tornato dall’Albania su un volo di linea atterrato a Firenze.



Il Dipartimento di prevenzione della Asl Toscana Centro ha dunque avvertito il Ministero della Salute della sua positività. Il 34enne ha affermato di essersi subito messo in isolamento, ma ora sono scattati i controlli per identificare i suoi contatti e rintracciare coloro che hanno viaggiato sul suo stesso volo. Nel frattempo i suoi sintomi si sono aggravati ed è stato ricoverato in ospedale.