Coronavirus, rivolta in carcere a Rebibbia e Regina Coeli: roghi

Il panico da coronavirus arriva anche a Roma, dove esplode il caos nei carceri di Rebibbia e Regina Coeli. A Rebibbia si teme ci siano degli evasi e sono stati appiccati roghi in diversi bracci del penitenziario. Sul posto decine di gazzelle e volanti della polizia. Fumo viene segnalato all'interno di Regina Coeli.

Coronavirus, rivolta in 27 carceri: sei vittime. Foggia, evasi 20 detenuti. Scontri a Modena, tre agenti feriti. San Vittore, detenuti sul tetto

Si replica a Roma la situazione presente in altri 26 carceri italiani, da San Vittore a Foggia. L'epicentro della sommossa sarebbe l'infermeria. Alle ore 13 .55 circa diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute all’interno del carcere a seguito di alcuni focolai nei diversi bracci del penitenziario su richiesta della Polizia Penitenziaria. Presenti sul posto le squadre di Nomentano, Rustica, Funzionario di Guardia, Capo Turno provinciale con l’ausilio di un'autoscala, un’autobotte, il carro teli, il carro autoprotettori e i Carabinieri.

I parenti dei detenuti del carcere di Rebibbia Nuovo complesso, donne soprattutto con bambini al seguito, stanno bloccando in questi minuti la via Tiburtina solidali alla protesta all'interno del reparto G11. Una rivolta che si è scatenata a pioggia con quelle degli altri istituti penitenziari d'Italia, da Milano a Modena fino a Foggia e a Palermo dopo le disposizioni sui colloqui via Skype o da remoto con i familiari per contenere il rischio di contagio del coronavirus.



Coronavirus, rivolta carcere a Foggia: 20 detenuti evasi



