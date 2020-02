Coronavirus a Roma: guarita la donna cinese. È stata la prima ricoverata allo Spallanzani

È guarita anche la cittadina cinese contagiata da Coronavirus e ricoverata allo Spallanzani di Roma da fine gennaio. A darne notizia l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato che ha sottolineato: la donna cinese «che è stata, insieme al marito, il primo caso in Italia è negativa al COVID-19. Stamani durante una visita all'ospedale ho visto anche il marito che è in ottime condizioni».

IL BOLLETTINO DELLO SPALLANZANI

Ieri, per la prima volta, sono risultati negativi i test per la ricerca del nuovo Coronavirus sui coniugi cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma. Lo comunica il bollettino medico dell'Ospedale spiegando che viene sciolta oggi, a 29 giorni dal ricovero, la prognosi della coppia cinese, casi confermati di Covid-19. La coppia cinese è attualmente ricoverata in degenza ordinaria.

La donna è stata trasferita oggi dalla rianimazione in reparto in condizione cliniche in chiaro miglioramento, vigile e orientata. Il marito, tuttora ricoverato in regime ordinario, prosegue con successo la riabilitazione. Sono stati valutati, ad oggi, presso la nostra accettazione 140 pazienti. Di questi, 101, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Trentanove sono i pazienti tutt'ora ricoverati.

IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Sono 12 le vittime del Coronavirus in Italia. Il nuovo dato è stato fornito dal Commissario straordinario Angelo Borrelli. La dodicesima vittima, ha spiegato Borrelli, è un uomo di 69 anni morto in Emilia Romagna ma proveniente da San Fiorano, in provincia di Lodi, con patologie pregresse respiratorie. Sulle vittime accertate, ha poi spiegato il commissario per l'emergenza, «l'istituto superiore di sanità fa approfondimenti anche per ricollegare la morte come conseguenza del coronavirus o di altre patologie in atto nei pazienti».

Sono 374 i contagiati in Italia dal coronavirus. Il dato tiene conto delle 11 vittime accertate e del ricercatore guarito e dimesso dallo Spallanzani. Sono 23 le province italiane in cui si sono registrati i casi. Le regioni interessate sono dieci: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Liguria, Sicilia, Marche, Lazio.

