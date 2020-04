Coronavirus, a Roma 26 nuovi casi (143 nel Lazio). Contagi boom in tre case di riposo

Covid-19, il bollettino di oggi martedì 14 aprile 2020 as Roma e nel Lazio. Positivo il dato di Roma con 26 nuovi contagi, ma in provincia dati più alti soprattutto a causa dei 66 positivi al San Raffaele di Rocca di Papa. «Oggi registriamo un dato di 143 casi di positività e un trend al 2,9%, dei casi giornalieri sono legati prevalentemente a tre cluster e di questi uno molto rilevante ad una RSA di Rocca di Papa e gli altri due fanno riferimento a due case di riposo una a Fiano Romano e una a Campagnano. Stiamo parlando di 95 casi totali che rappresentano i 2/3 dei casi totali giornalieri. Bisogna mantenere molto alta l’attenzione sulle RSA e case di riposo non si può abbassare la guardia». Così l'assessore alla salute della regione Lazio Alessio D'Amato.

Coronavirus, nonna Nina, 102 anni, guarisce dal virus nello stesso giorno del nipotino: «La guerra è stata peggio»

Asl Roma 1 - Ci sono 6 nuovi casi positivi e 2.041 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare. Chi esce dalla sorveglianza domiciliare è tre volte superiore di chi ne entra. Si legge sul portale Salute Lazio che aggiunge: «Prosegue il monitoraggio nelle Rsa e case di riposo del territorio».

Asl Roma 2 - Ci sono 16 nuovi casi positivi e 153 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare. Il 25 per cento degli operatori sanitari è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria. Si legge sul portale Salute Lazio che aggiunge: «Prosegue la sorveglianza sanitaria su Villa Fulvia e altre Rsa».

Asl Roma 3 - Sono morte due persone: un uomo di 75 anni e un uomo di 92 anni, entrambi con patologie pregresse. Si legge sul portale Salute Lazio. Inoltre, ci sono 4 nuovi casi positivi e 2.017 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare. Chi esce dalla sorveglianza domiciliare è tre volte superiore di chi ne entra.

Sale sul bus a Philadelphia senza mascherina, trascinato giù da da 10 poliziotti

Asl Roma 4 - Ci sono 31 nuovi casi positivi di cui, la maggior parte, riferibili ai cluster delle case di riposo di Fiano Romano e Campagnano. Si legge sul portale Salute Lazio. Inoltre, 2.360 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle Rsa e case di riposo del territorio. Il 52 per cento degli operatori sanitari sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Asl Roma 5 - Morto un uomo di 91 anni con patologie pregresse. Si legge sul portale Salute Lazio. Inoltre, ci sono 6 nuovi casi positivi e 2.246 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare. Sono state controllate 156 case di riposo e strutture per anziani del territorio.

Asl Roma 6 - Sono morte otto persone: un uomo 75 anni, un donna 87 anni, un uomo di 85, un uomo di 80, un uomo di 86, una donna di 92 anni, una donna di 96 anni e un uomo di 58 anni, tutti con patologie preesistenti. Si legge sul portale Salute Lazio. Inoltre, ci sono 64 nuovi casi positivi di cui la maggior parte riferibili al San Raffaele di Rocca di Papa su cui è in corso un audit a cura della Asl competente e del Seresmi. Infine, 88 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare. Si stanno effettuando controlli anche nelle altre Rsa e case di riposo del territorio.

Coronavirus, morto Mirko Bertuccioli: il cantante dei Camillas aveva 47 anni

Asl di Frosinone - Cinque nuovi casi positivi al Covid-19, zero decessi e 22 persone uscite dall'isolamento domiciliare. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione «Salute Lazio», precisando che proseguono i controlli nelle Rsa e case di riposo

Asl Latina - Quattro nuovi casi positivi al Covid-19. Inoltre, è morto un uomo di 97 anni con pregresse patologie. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione «Salute Lazio», precisando che 5.720 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare. Le persone uscite dall'isolamento domiciliare sono 5 volte maggiori di chi ne entra.

Asl Rieti - Un nuovo caso positivo al Covid-19, zero decessi e 15 persone uscite dall'isolamento domiciliare. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione «Salute Lazio», precisando che si sono conclusi i controlli su tutte le 70 case di riposo del territorio. Il 64 per cento del personale sanitario è stato sottoposto a sorveglianza.

Asl Viterbo - Sei nuovi casi positivi al Covid-19, zero decessi e 2455 persone uscite dall'isolamento domiciliare. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione «Salute Lazio», precisando che proseguono i controlli nelle strutture per anziani e Rsa del territorio.

Ultimo aggiornamento: 17:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA