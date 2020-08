Coronavirus, ecco il piano contro la seconda ondata: stretta discoteche, 4 gli scenari fino a Rt oltre 1.5

Coronavirus, ecco il piano del ministero Salute e dell'Iss contro l'eventuale seconda ondata di Covid 19 e il conseguente aumento dei casi: sono quattro gli scenari previsti, con una checklist messa a punto per affrontare l'eventuale aumento di casi in autunno in sicurezza. E si parte con una stretta sulle discoteche. Il ministero della Salute e l'Iss, dunque, hanno messo a punto un piano, pubblicato sul sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, diffuso con una circolare alle Regioni, agli altri ministeri e a diverse istituzioni, per «supportare la verifica, e se necessario il rafforzamento, dello stato di preparazione dei sistemi sanitari nelle Regioni/PPAA.Il piano ruota attorno all'organizzazione delle strutture sanitarie, ai posti letto, agli accessi in ospedale fino alla medicina del territorio.

Ricoveri in aumento, con una nuova impennata di contagi. Ma è già pronto un piano anti-Covid per l'autunno, che prevede quattro diversi scenari. E alle porte del Ferragosto Regioni e Comuni corrono ai ripari con ulteriori restrizioni, per scongiurare cluster provocati da assembramenti in occasione degli eventi estivi, soprattutto in località turistiche. Preoccupazioni che si aggiungono ai casi di contagio emersi dopo il rientro da vacanze all'estero, che mettono in allarme i territori: in Emilia Romagna il governatore firmerà in queste ore un'ordinanza che prevede l'obbligo del tampone per chi torna da

La disposizione punta ad anticipare il provvedimento nazionale sui test rapidi a chi rientra dai Paesi a rischio, per i quali si aspetta la validazione del ministero, in attesa delle verifiche tecniche sulla validità dei tipi tamponi proposti. Resta sullo sfondo invece la polemica dopo le reazioni alle dichiarazioni del premier Conte, il quale nei giorni scorsi aveva spiegato di non ritenere che il vaccino «debba essere obbligatorio». Matteo Renzi ha annunciato una raccolta di firme affinché il vaccino non sia soltanto facoltativo. Sull'argomento il ministro Speranza aveva già espresso la sua posizione, consigliandolo fortemente e senza mai parlare di obbligo.