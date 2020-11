Coronavirus, sette morti e 556 positivi. I guariti sono 438

PERUGIA - Sono stati 556 i nuovi casi Covid registrati in Umbria nell'ultimo giorno a fronte di 5.509

tamponi. Il dato è stato fornito nel corso della conferenza stampa settimanale della Regione dedicata all'epidemia. Il tasso di positività è quindi intorno al 10 per cento, in leggero calo rispetto al 10,6% di ieri. Registrati inoltre 438 guariti e sette decessi. Con 446 ricoverati, due più di ieri, 76 dei quali in terapia intensiva (uno in più).

Il direttore regionale alla Sanità Claudio Dario ha descritto la seconda ondata come «un allagamento diffuso, multifocale e contemporaneo». «Per questo motivo - ha aggiunto - le misure applicate sono state efficaci ma non tali da tenere all'esterno il virus, con il rischio di contagio che poteva coinvolgere chiunque».

Ultimo aggiornamento: 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA