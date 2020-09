Coronavirus in Veneto, 70 nuovi casi nella notte, 22 sono a Treviso e 17 a Verona

Coronavirus Veneto, il bollettino di oggi diffuso dalla Regione. Sono 700 i nuovi contagi da Covid registrati nella notte, una vittima in più rispetto al report di ieri sera alle 17.



I contagi oggi in Veneto

Ben 22 nuovi infetti sono stati registrati a Treviso, da settimane spesso in testa alla classifica di contagio, ma oggi anche a Verona il numero degli infetti risulta essere alto, con 17 persone positive, 9 a Venezia, 8 a Belluno, 3 a Rovigo, 2 a Padova e Vicenza. Zero contagi a Vo', 5 con domicilio fuori dal Veneto e 2 con assegnazione in corso.

I dati rispetto alle 24 ore

Sono 115 in più rispetto a ieri i nuovi casi di Coronavirus in Veneto, se si guardano i numeri rispetto alle 24 ore, che portano a 24.979 il totale dall'inizio della pandemia. Si registrano altri 2 decessi (uno ieri e uno oggi), con il totale a 2.146. I soggetti attualmente positivi sono 2.984, e in isolamento fiduciario si trovano 7.186 persone, di cui 169 positive. Negli ospedali vi sono 154 soggetti ricoverati nei reparti non critici, di cui 102 positivi; le terapie intensive registrano 21 ricoverati, di cui 15 positivi.

