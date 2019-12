Incidente a Corso Francia, i genitori di Gaia: «Ricostruzioni imprecise: nostra figlia era responsabile»

«La morte di un figlio è talmente innaturale da aver reso la nostra condizione indicibile. Anche per questo non abbiamo finora parlato con nessuno e oggi chiediamo rispetto per il nostro dolore e il nostro silenzio». Così, attraverso il loro legale Giulio Bongiorno, i genitori di Gaia, una delle due ragazzine morte nell'incidente stradale a Roma a Corso Francia. «Quando troveremo le parole giuste diremo la nostra sulle tante ricostruzioni diffuse dai media con troppa leggerezza -proseguono- Gaia era piena di gioia di vivere, ma era anche matura e responsabile».

Ultimo aggiornamento: 11:31

